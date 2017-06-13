إحالة مشروع إطلاق ساتل للاتصالات الكويتي إلى المجلس الأعلى للدفاع للدراسة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:

أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما في مستهل أعماله بنتائج المساعي الحثيثة الخيرة والزيارات التي قام بها صاحب السمو الأمير إلى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر في أعقاب الخلاف الذي طرأ بين هذه الدول الشقيقة مؤخرا وفحوى اللقاءات الأخوية التي عقدها سموه مع كل مــن خــادم الحــرمين الشريفــين المـلك سلمـــان بـن عبــدالعــزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والتي تم خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والسبل الكفيلة بمعالجة الوضع العارض واحتوائه على النحو الذي يحفظ لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي وحدتها واستقرارها، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وما يربط بينها من روابط الأخوة والدم ووحدة الهدف والمصير المشترك.

وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم الاعتزاز والتقدير للدور الإيجابي المسؤول والجهود الدؤوبة التي يقوم بها صاحب السمو الأمير الرامية إلى رأب الصدع بين الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي واحتواء الخلافات القائمة بين الدول الشقيقة، معربا عن ثقته بأن تشكل هذه الجهود المباركة مساهمة فعالة في إنجاح مساعي تحقيق التضامن المعهود بين دول الخليج العربية قيادة وشعوبا واستعادة وحدتها وتحقيق الغايات السامية التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركته في أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين الكويت وسلطنة عمان التي عقدت في الكويت بحضور الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة يوسف بن علوي، والتي تأتي ضمن إطار التعاون الأخوي القائم بين الدولتين الشقيقتين والعمل على تنميتها في جميع المجالات والميادين.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الرؤية المستقبلية للجزر الكويتية ومدينة الحرير حيث قرر المجلس تكليف جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والجهات التي يراها مناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد التصورات والرؤى وتنسيق الخطوات التنفيذية لمشروع مدينة الحرير وجزيرة بوبيان من جهة ومشروع (جزر الكويت الخمس) من جهة أخرى وإعداد دراسات الجدوى اللازمة أخذا في الاعتبار رؤية المجلس الأعلى للتخطيط بخصوص الجزر الخمس.

كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن التقرير النهائي للجنة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إطلاق ساتل للاتصالات الكويتي وقرر المجلس إحالة الموضوع للمجلس الأعلى للدفاع للدراسة.

ثم اطلع المجلس أيضا على توصية اللجنة بشأن التقرير السنوي لعام 2016 بشأن مشاريع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما استعرض مجلس الوزراء تقرير وزارة العدل (أبريل 2017) المتضمن البيانات الخاصة بقضايا المال العام وفقا لما جاء بردود الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وفق الاجراءات المتخذة للقانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام. ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أدان المجلس الاعتداء الإرهابي الذي وقع في حي المورة بالقطيف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صباح اليوم والذي استهدف دورية للشرطة وأسفر عن مقتل ضابط أمن وإصابة آخرين ودولة الكويت إذ تعرب عن إدانتها الشديدة للأعمال الإرهابية الآثمة لتجدد موقفها الرافض للارهاب بكافة أشكاله ومهما كانت أسبابه ودوافعه، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء على منابعه.

كما أدان المجلس كذلك الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في كل من كربلاء والموصل بجمهورية العراق الشقيقة واللذين أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا الأبرياء، مؤكدا موقف الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره مهما كانت دوافعه وأسبابه ومؤكدا أيضا على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية البشعة تدينها شريعتنا الإسلامية السمحة وترفضها كل المواثيق الدولية والمبادئ الإنسانية.