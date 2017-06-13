تخرج 70 ضابطا كويتيا من الدارسين بكلية القادة والأركان بحضور القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي.
وحضر الاحتفال رئيس اركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي والملحق العسكري بسفارتنا بالقاهرة العميد الركن ابراهيم سالم اللوغاني اضافة الى عدد كبير من كبار الضيوف من الملحقين العرب والأجانب وقيادات القوات المسلحة المصرية.
وكان الضباط الخريجون اجتازوا الدورة بنجاح وحصلوا على ماجستير في العلوم العسكرية.
وتمتد الدراسة بكلية القادة والاركان لسنة كاملة تشمل الجانب النظري والعملي لتأهيل الخريجين على أعمال القادة والأركان.