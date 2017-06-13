قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله انه أطلع مجلس الوزراء على مذكرة ديوان الخدمة المدنية بشأن عطلة عيد الفطر السعيد.

وقال الشيخ محمد العبدالله في تصريح لـ «كونا» ان مذكرة ديوان الخدمة المدنية افادت بأنه نظرا لوجود احتمالين لعطلة عيد الفطر للعام الحالي الأول منهما بأن يكون شهر رمضان 29 يوما وعليه سيكون يوم الاحد الموافق 25 يونيو 2017 هو أول أيام عيد الفطر وستكون العطلة الرسمية أيام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 25 و26 و27 يونيو الحالي ليكون يوم الاربعاء 28 يونيو 2017 بداية الدوام الرسمي.

وأضاف ان الاحتمال الثاني الذي أوردته المذكرة هو ان يكون شهر رمضان 30 يوما، لذا سيكون الاحد الموافق 25 يونيو 2017 يوم راحة وتكون ايام العيد الاثنين والثلاثاء والاربعاء الموافقة 26 و27 و28 يونيو الحالي عطلة رسمية على ان يكون يوم الخميس الموافق 29 يونيو 2017 يوم راحة لوقوعه بين عطلتين ليستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد 2 يوليو 2017.

وذكر الشيخ محمد العبدالله ان مذكرة ديوان الخدمة المدنية استندت الى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 22 يوليو 1979 بشأن العطلات الرسمية وقرار مجلس الوزراء رقم 252 باجتماعه في (24-2-2007) المتضمن اعتبار يوم الثلاثين من شهر رمضان المبارك من كل عام يوم راحة.