قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان درجة الحرارة في ارتفاع ومن المتوقع ان تصل غدا الأربعاء الى 52 درجة، وهذا راجع الى انعدام غطاء الغبار الذي في العادة يهب في هذه الفترة.

وأضاف: المنطقة تقع في نطاق من الضغط المنخفض تبلغ قوته 995 مليبارا والذي هو متمركز في أقصى شمال الخليج العربي يقابله في الوقت نفسه نطاق من الضغط المرتفع تبلغ قوته 1010 مليبارات والمتمركز في شمال البحر الأحمر وعلى السواحل الغربية للجزيرة العربية المطلة على البحر الأحمر والسواحل الشمالية الغربية المطلقة على خليج العقبة، ووجود هذين النطاقين خفف من شدة اندفاع الرياح الشمالية الغربية وجعل سرعة هذه الرياح خفيفة بحيث لم تتجاوز الرياح سرعة 27 كم/ ساعة، ولذلك لم نر في هذه الفترة الغبار العالق ولا الأتربة المتطايرة.

وهذا الوضع سوف سيستمر بين 7 و9 أيام قادمة، ولذلك لن يكون هناك غبار في الجو وسوف تكون السماء صافية ما يعطي فرصة كبيرة لتركز أشعة الشمس المحرقة على سطح الأرض، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. واستدرك: خلال الأيام القادمة من المتوقع ان تكون الحرارة 48 ـ 50 درجة مئوية ولذلك تفادوا الخروج الى الشمس في وقت الظهيرة حتى لا تتعرضوا لضربات الشمس.

اما عن حالة البحر فإن البحر سوف يدخل في تيارات الفساد الخفيفة والصالحة للصيد اعتبارا من يوم غد الاربعاء وتستمر تيارات الفساد هذه الصالحة للصيد حتى الثلاثاء المقبل 20 الجاري، مع العلم ان الموج سيكون خلال هذه الفترة بين خفيف ومعدل، ويكون ارتفاعه بين نصف متر ومتر وربع المتر.