ليلى الشافعي

رمضان والقرآن صنوان لا يفترقان كان هذا هو شعار «يوم الهمة»، الذي أقامته إدارة الحلقات بالجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه (حفاظ) وسط أجواء إيمانية وضمن فعاليات الأنشطة الرمضانية في عدد من مراكزها خلال الشهر المبارك والذي تضمن برنامجا مكثفا للمراجعة القرآنية بدأ من بعد صلاة الظهر إلى قبيل موعد الإفطار.



وقال الشيخ علي النصار مدير إدارة الحلقات بالجمعية إن يوم الهمة هو نشاط رمضاني تقيمه «حفاظ» لطلابها يستهدف استنهاض الهمم والتحفيز على مدارسة القرآن بشكل أكبر وترسيخ ارتباط شهر رمضان بالقرآن الكريم في نفوس الطلاب والتأكيد على أن تلاوة القرآن من أعظم الطاعات وأفضل العبادات لا سيما إذا كانت في رمضان وهو شهر نزول القرآن.



وأضاف النصار أن إدارة الجمعية نظمت يوم الهمة في 4 مراكز حتى الآن وهى مركز السهلي بالفنطاس ومركز ناصر العصيمي بالرقعي ومركز محمد الصباح بالفروانية ومركز فهد العجمي بخيطان، موضحا أن اليوم يبدأ عقب صلاة الظهر ويستمر إلى ما قبل صلاة المغرب ويقوم الطلاب خلال هذه الفترة بمراجعة مكثفة لكل محفوظهم من القرآن الكريم ثم تسميع هذا المحفوظ على المشايخ المحفظين الأمر الذي يعمل على تحسين قدرات الطلاب في حفظ وتثبيت القدر المحفوظ وسرعة استرجاعه عند الحاجة.



وفى هذا السياق، توجه الشيخ علي النصار بالشكر الجزيل للمعلمين والمشرفين وأولياء الأمور على دورهم الفعال في نجاح هذا النشاط الرمضاني الفريد والوصول إلى نتائج طيبة وثمار مباركة بدت واضحة في التزام الطلاب أثناء اليوم واقبالهم على التنافس في الحفظ والمراجعة.