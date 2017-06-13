قال نائب رئيس لجنة العالم العربي في جمعية إحياء التراث الإسلامي فهد الحسينان ان اللجنة انطلاقا من واجبها في خدمة أبناء المسلمين في العالم العربي فقد قامت بكفالة العديد من الأيتام في كل من مصر وفلسطين ولبنان واليمن والبحرين، وتساهم اللجنة في تعليمهم وكسوتهم وتربيتهم تربية إسلامية صحيحة، وذلك بتطبيق برنامج حفظ كتاب الله تعالى عبر مراكز التحفيظ التابعة للجهات المشرفة على كفالة الأيتام في تلك الدول.

وتقيم اللجنة في كل عام دورات شرعية صيفية، ومخيمات تربوية للارتقاء بمستوى الأيتام إيمانيا وتربويا واجتماعيا، كما تعقد اختبارات في نهاية كل دورة لتقييم مستوى الأيتام وفعالية البرامج المعدة. وتسعى اللجنة الى كفالة أسر فقيرة جديدة خلال هذه الأيام المباركة، ومن المشاريع الخدمية للأيتام والتي تشجع اللجنة الكفلاء وتحثهم عليها هي: كسوة اليتيم وعيدية اليتيم وإفطار الصائم لليتيم وأسرته، كذلك الحقيبة المدرسية لليتيم وبطانية ومدفأة لليتيم.

وهناك زيارات دورية تقوم بها الجهات المشرفة على الأيتام للوقوف على احتياجاتهم بما يعود بالنفع على اليتيم وأسرته، ولتخفيف أعباء الالتزامات المعيشية عنهم فقد تم بناء منازل لبعض الأيتام وشراء كراسي طبية للأيتام المعاقين، وتم عمل عمليات جراحية لبعض الأيتام، وكذلك شراء أجهزة كهربائية منزلية للعديد منهم، بالإضافة لأجهزة كمبيوتر للمساعدة في التحصيل العلمي.