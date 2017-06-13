بدعم ورعاية محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، نظمت المحافظة بالتعاون مع البنك التجاري الكويتي زيارة إلى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتوزيع القرقيعان لمشاركة المسنين فرحة الشهر الفضيل.

وأكدت محافظة الفروانية في بيان لها حرص المحافظة على المشاركة في جميع المبادرات الاجتماعية بشتى أنواعها وخاصة الخيرية، مشيرة إلى قيام المحافظة بتوزيع القرقيعان على الجميع، في لافتة عكست الأجواء التراثية الرمضانية الجميلة رغبة منها لإضفاء لمسة وفاء لهذه الفئة العزيزة من المجتمع، خصوصا خلال الشهر المبارك.

ولفت البيان إلى أن الكويت تولي اهتماما كبيرا بالمساهمة في رعاية وتوفير الدعم الاجتماعي لجميع الشرائح ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع بشكل عام، مثنيا على الدور الكبير الذي تقوم به دور الرعاية الاجتماعية لخدمة هذه الشريحة المهمة.