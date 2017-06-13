بشرى شعبان
أعلن نائب المدير العام لقطاع المهارات المهنية د.مبارك الجافور أن ادارة اعتماد المهارة المهنية بالهيئة العامة للقوى العاملة عقدت ورشة التوصيف المهني «الديكم» بالتعاون مع المكتب الاستشاري الالماني GIZ وتم على اثرها تدريب عدد 8 من الموظفين على كيفية ادارة الورش المهنية وعملية تطوير المناهج من خلال اشراك المتخصصين في المهنة ووضع توصيف للمهن عن طريق التعرف على الواجبات والمهام ومعارف ومهارات وسلوكيات المهنة وكذلك الأدوات والاجهزة التي يستخدمها العامل لتأدية هذه المهنة، وقد منحت الشركة مديرة الادارة سميرة مندني وموظفيها شهادة الديكم وفقا لمعايير جامعة اوهايو الأميركية والتي قامت بتسليمها لهم مستشارة المكتب الاستشاري الالماني أنييت هلبرت.