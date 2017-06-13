افتتح الرئيس اللبناني ميشال عون ممثلا بوزير الخارجية جبران باسيل مساء امس الاحد مشروع (سد القيسماني) في بلدة فالوغا بجبل لبنان الممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتكلفة اجمالية بلغت نحو 23 مليون دولار أميركي.

وحضر حفل الافتتاح مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر وممثل سفارة الكويت لدى بيروت القائم بالأعمال بالإنابة محمد الوقيان ومدير ادارة العمليات في الصندوق الكويتي للتنمية مروان الغانم ووزراء ونواب ومسؤولون لبنانيون الى جانب عدد كبير من اهالي المنطقة.

وأعرب باسيل في كلمة ألقاها خلال احتفال افتتاح (سد القيسماني) عن الشكر للكويت والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي كانت له المساهمة الكبرى في تمويل هذا المشروع الحيوي في منطقة (المتن الأعلى) في جبل لبنان.

وأضاف ان «لبنان واللبنانيين لم يروا من الكويت الشقيقة الا كل الخير والدعم».

وأكد أهمية المشاريع المماثلة التي تحفظ ثروة لبنان المائية وتؤمن حاجات أهله من مياه الشرب والري والاستعمال وتحول كذلك دون هدر المياه السطحية وتجنب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية.

وشدد على الاستمرار في المشاريع التنموية في مختلف المناطق اللبنانية لتأمين المياه لكل المناطق اللبنانية وكذلك بذل كل الجهود اللازمة لتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها اللبنانيون.

بدوره، اكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر حرص الصندوق على دعم جهود الحكومة اللبنانية في برامجها التنموية وخصوصا المشاريع الحيوية كمشروع (سد القيسماني) الذي يعتز الصندوق بتمويله.

وقال: ان لبنان كان من أوائل الدول المستفيدة من الصندوق الكويتي منذ انشائه وحتى اليوم اذ اسهم الصندوق في العديد من المشروعات الإنمائية التي حظيت بالأولوية في مخلف هذه القطاعات.

واعتبر ان مشروع (سد القيسماني) له اهمية بالغة كونه يسهم في توفير كميات كبيرة من المياه اللازمة والمستدامة تصل الى مليون متر مكعب لتلبية حاجات المستهلكين في مناطق المشروع الذي يخدم نحو 30 قرية في منطقة (المتن الأعلى).

وأضاف البدر ان المشروع يخدم اللبنانيين من ابناء قرى منطقة (المتن الأعلى) كما يخدم السياح الذين يقصدون المنطقة وفي طليعتهم الكويتيون الذين اعتادوا على الاصطياف في بلدتي (فالوغا) و(حمانا) وسواهما من القرى والبلدات في منطقة المتن الأعلى منذ عشرات السنوات.

ولفت الى ان الصندوق ساهم في تغطية 81% من تكاليف مشروع (سد القيسماني) من خلال اتفاقية قرض مع الحكومة اللبنانية تم توقيعها في مارس 2010 وبلغت قيمتها 5.5 ملايين دينار كويتي (نحو 1.18 مليون دولار أميركي).

من ناحيته، أشار وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار ابي خليل الى اهمية المشروع في تأمين المياه لنحو 50 ألف شخص في المنطقة المحيطة وكذلك قسم كبير من قضاء (بعبدا) في جبل لبنان، لافتا الى ان الوزارة تعمل ايضا على استكمال مشاريع عدة مماثلة تسهم في تأمين حاجات مئات آلاف اللبنانيين من المياه.

بدوره، قال رئيس مجلس الإنماء والإعمار في لبنان نبيل الجسر: ان مشروع (سد القيسماني) يأتي ضمن مجموعة من السدود والمشاريع المائية في مناطق لبنانية مختلفة والتي لحظتها الاستراتيجية اللبناني لقطاع المياه.

ولفت إلى الأهمية التي يوليها الرئيس اللبناني لمشاريع البنى التحتية والخدمات العامة خصوصا في القطاعات الحيوية وحرصه على ان يكون عهده عهد الانجازات ذات الطابع الوطني.

وأشاد بدور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي لم يكتف بتقديم التمويل للمشروع بل قدم ايضا المشورة الفنية من خلال البعثات التقنية التي بحثت في ادق التفاصيل خلال مرحلة دراسة المشروع وتنفيذه.

يذكر ان (سد القيسماني) أنشئ على هضبة في أطراف بلدة فالوغا على ارتفاع نحو 1500 متر عن سطح البحر في أعالي منطقة (المتن الأعلى) بجبل لبنان ما ساهم في تكوين بحيرة تتسع لمليون متر مكعب من المياه.

وسيسهم السد في تجميع مياه الأمطار ومجاري المياه الشتوية عند ذوبان الثلوج اضافة الى مياه عدد من الينابيع الصغيرة في المنطقة المحيطة وتصفيتها من خلال محطة تكرير بقدرة 12 ألف ليتر مكعب في اليوم لتغذية نحو 30 قرية وبلدة بالمياه خلال فصل الشح.