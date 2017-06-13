استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، بقصر بيان صباح اليوم، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الخارجية بالمملكة المغربية ناصر بوريطة حيث نقل لسموه رسالة شفوية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية عبر فيها جلالته عن دعمه الكامل لمساعي وجهود سموه الرامية لرأب صدع البيت الخليجي واحتواء الأزمة الخليجية وإزالة الخلافات من خلال الحوار بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح .