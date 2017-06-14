الاتفاق على إرسال قوات تركية إلى قطر تم توقيعه قبل الأزمة الخليجية بفترة كبيرة وليس سراً ولا يحمل أي أجندة خفية

أسامة دياب

أعرب السفير التركي لدى البلاد مراد تامير عن اسفه للتطورات الأخيرة في منطقة الخليج، مشددا على أن دول مجلس التعاون أسرة واحدة ويجب ان تحل أي خلافات عارضة بينها عن طريق الحوار، مشيرا الى دعم بلاده الكامل لجهود ومساعي صاحب السمو الامير من اجل تحقيق المصالحة الخليجية.

جاء ذلك في تصريحات للصحافيين على هامش ديوانية السفارة التركية مساء امس الاول بحضور لفيف من اعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى الكويت.

وردا على سؤال حول ما اذا كان ارسال تركيا لقوات الى قطر موجها ضد طرف بعينه، شدد تامير على ان بعض وسائل الإعلام التبس عليها الامر في هذا الشأن حيث ان الاتفاق على ارسال قوات تركية الى قطر قد تم توقيعه قبل الازمة الخليجية بفترة كبيرة وهذا ليس سرا ولا يحمل اي اجندة خفية.

وبين ان ارسال القوات التركية الى قطر لا علاقة له بالازمة الخليجية، لافتا الى ان بلاده على يقين بان الخلاف بين الاشقاء لا يمكن حله الا عن طريق الحوار.

وحول اذا ما زادت الخطوة التركية بارسال قوات الى قطر المشهد الخليجي تعقيدا، اشار تامير الى ان هذا الكلام عار عن الصحة فتدخل تركيا من اجل التهدئة وحل الازمة بالحوار المباشر، موضحا ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تربطه علاقات مميزة مع قادة دول مجلس التعاون واجرى العديد من الاتصالات معهم من اجل التهدئة وحل الازمة عن طريق جلب كل الاطراف الى مائدة الحوار، بالاضافة الى محادثاته الهاتفية مع كل من الرئيسين الروسي والفرنسي.

ولفت الى ان منظومة مجلس التعاون تشبه الى حد كبير الاتحاد الاوروبي من خلال تكامل هذه الدول، وبالتالي فإن المقاطعة سيكون لها اثر سلبي على الجميع، معربا عن ثقة بلاده في حكمة صاحب السمو الامير وقدرته على حل الازمة.

وأكد تامير ان الديوانيات من اهم وسائل التواصل في الكويت والتي تعتبر منابر الرأي ومن اهم اسباب اللحمة الاجتماعية، لافتا الى انه زار العديد من الديوانيات خلال الأربع سنوات التي قضاها في الكويت، وديوانية السفارة تأتي في سياق التعبير عن احترامه للعادات والتقاليد الكويتية.