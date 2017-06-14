شهاب الدين: نعمل على إنشاء 5 أكاديميات علمية للموهوبين

رحلة علمية للطلبة الفائقين إلى ماليزيا لمدة 5 أيام

حريصون على تطوير أساليب نشر الثقافة العلمية والمعرفة لتنمية المجتمع عبدالعزيز الفضلي

بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، أقامت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أول من أمس حفلا لتكريم الطلبة الفائقين في الثانوية العامة، وذلك تقديرا لإنجازاتهم وتشجيعا لهم على المزيد من العطاء والتميز.

وقامت المؤسسة بتكريم الفائقين الكويتيين الأوائل من طلبة المرحلة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي، وذلك في مقرها، بمنح كل منهم ميدالية ذهبية ومكافأة مالية وحاسوبا محمولا إضافة إلى اشترك عائلي لمدة عام من المركز العلمي التابع للمؤسسة. وتهدف هذه المبادرة الى تنفذها المؤسسة سنويا الى تحفيز الفائقين على التميز في حياتهم الدراسية المقبلة، واطلاعهم على آفاق التقدم العلمي والتقني الذي سيكونون من صانعيه مستقبلا، حيث سيتضمن التكريم هذا العام تنظيم رحلة علمية للمتفوقين إلى ماليزيا لمدة 5 أيام لزيارة أكبر حاضنات الصناعات والتكنولوجيا والتي شكلت العلامة الفارقة لماليزيا ومثيلاتها من الدول الناهضة تقنيا ومعلوماتيا.

وقال د.محمد الفارس في تصريح للصحافيين على هامش الحفل: ان علاقتنا مع مؤسسة الكويت التقدم العلمي تاريخية ومتجذرة، فهي داعمة للمسيرة التربوية، مشيرا الى أن تكريمها للفائقين جزء من استراتيجيتها لدعم الموارد البشرية، موضحا أن هناك الكثير من المشاريع التربوية والتعليمية نعمل على تطويرها لتصبح اكثر توسعا، متقدما بالتهنئة للطلبة الفائقين، مبينا أن العصر الرقمي غير مستقبل الاقتصاد والمهن المبنية على أسسه بشكل لم يشهده أي عصر آخر وبوتيرة تحتاج منا الى تأهيل جيل الشباب لمتطلباته.

وذكر الفارس أن وزارتي «التربية» و«التعليم العالي» ومؤسسات التعليم العالي أطلقت مبادرات مختلفة لتمكين الشباب من سبر غور هذه المتغيرات وإعدادهم لتحمل مسؤولياتهم والمساهمة في مجالات التنمية المستدامة، وهي هدفنا الأول وغايتنا الأسمى في الحاضر والمستقبل، وهي التحدي الدائم الذي يقرر مصير بلدنا ومجتمعنا، معربا عن بالغ شكره وتقديره لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي للدور الخلاق الذي تضطلع به في تبني قدرات الشباب وتأهيلهم لخدمة وطنهم في مجالات المعرفة المختلفة.

من جانبه، أكد المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عدنان شهاب الدين أنه وانطلاقا من توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، فإن المؤسسة تحرص من خلال إداراتها المختلفة وبرامجها المتنوعة سواء في المؤسسة أو المراكز العلمية التابعة لها على نشر الثقافة العلمية وتوفير بيئة مناسبة تشجع على طلب العلم والمعرفة وتحفيز البحث العلمي، مشيرا الى ان صاحب السمو دأب على دعم أبنائه الشباب الذين هم الركيزة الأساسية للحاضر والمستقبل.

وأضاف شهاب الدين ان المؤسسة تعمل على تنمية المواهب الشبابية من خلال عدة نشاطات في مراكزها المتنوعة مثل مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع الذي أسس لاحتضان أصحاب المواهب والأفكار الإبداعية، كما يوفر المركز العلمي للطلبة مخيما صيفيا يمتزج فيه الترفيه بالثقافة العلمية لتنمية قدراتهم وتوسيع آفاق مداركهم، إضافة إلى إبرام اتفاقيات مع جامعات عالمية مرموقة لإعطاء الطلبة الفرصة لاكتشاف إمكاناتهم وإطلاق طاقاتهم الخلاقة للعمل على تبني المنهج العلمي في البحث والتحليل وحل المشكلات كأساس للتنمية المجتمعية.

وأشار إلى سعي المؤسسة المستمر لتطوير وتحسين أساليب نشر الثقافة العلمية والمعرفة بما يخدم تنمية المجتمع وتنمية الطالب، لافتا إلى أن التكريم يأتي في إطار استراتيجية المؤسسة 2016 - 2021 والتي تركز في محاورها على رعاية الشباب وتوجيههم نحو الدراسات العلمية، حيث افتتحت بالتعاون مع وزارة التربية أكاديمية الموهبة المشتركة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، لتهيئة البيئة الملائمة للطلبة المتميزين لتنمية مواهبهم وتميزهم الذهني والعلمي، كما تخطط بالتعاون مع الوزارة لإنشاء خمس أكاديميات إضافية للموهوبين، وتم إدراج هذا المشروع الحيوي في الخطة الإنمائية الخمسية للكويت.