العنزي: 10163 حادث سيارة خلال 2016

عاطف رمضان

أقامت مبادرة صاحي التوعوية ندوة حوارية وغبقة رمضانية بمقر الملتقى الإعلامي العربي أمس الأول.وتطرق المتحدثون في الندوة الى بعض الظواهر السلبية المرافقة لانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الوعي العام للشباب.ودعت حملة «صاحي» الى عدم استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة من اجل حفظ الأرواح بشكل عام وتختص تحديدا باستخدام تطبيق سناب شات والتصوير من دون وعي اثناء القيادة. وألقت ممثلة مؤسسة «كلنا عطاء» فاطمة الموسوي كلمة ذكرت خلالها اهداف انشاء الحملات التوعوية بشكل عام والتعريف بالمؤسسة.وأعلنت حملة صاحي عن إطلاق عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة الساير القابضة إيمانا منهم بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز روح الشراكة المستدامة مع جهود مبادرة صاحي لتحقيق الهدف السامي وهو الحد من الحوادث جراء الاستخدام الخاطئ للجهاز النقال اثناء القيادة والحفاظ على أرواح الشباب امتثالا للرؤية العامة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.وعقدت الندوة الحوارية بإدارة المذيعة نجلاء خريبط وتحدث خلالها كل من، عضو المجلس البلدي السابق م.اشواق المضف، و مدير مبادرة صاحي هدى المدلج، ود.عذاري الفضلي اخصائية علم نفس، و د.سعد العجمي «شخصية تحدت الاعاقة الناتجة بسبب استخدام النقال اثناء القيادة»، واللواء متقاعد في «الداخلية» ناصر العنزي، وملازم اول عثمان الغريب من الادارة العامة للمرور، و الملازم اول عبدالله ابوالحسن، وخليل حيات ناشط في وسائل التواصل الاجتماعي، ود.غسان العثمان استشاري امراض صدرية وعناية مركزة للأطفال.وكان من ضمن الحضور في الندوة النائب راكان النصف ومن مجموعة الساير القابضة ابراهيم الفوزان وبعض الفنانين.وأعرب ممثلو وزارة الداخلية عن خطورة استعمال الهاتف اثناء القيادة كما استعرض اللواء متقاعد ناصر العنزي احصائية تضمنت ارقاما تبين خطورة حوادث المرور على نمو الدولة، حيث اظهر عدد الحالات التي تم نقلها بالاسعاف خلال العام 2016 لحوادث مرور السيارات بلغت 10163 حالة.وقالت د.عذاري الفضلي ان الشخصيات البارزة او المشهورة تؤثر على المجتمع، مشيرة الى انه لا بد ان نبدأ بأنفسنا ونكون قدوة للآخرين في عدم استعمال الهاتف النقال اثناء القيادة.وقالت ان المخ يحتاج 10 او 20 ثانية ليركز على الصورة التي امامه وينتقل في التفكير من نقطة الى نقطة اخرى.اما الناشط في السوشيال ميديا خليل حيات فقد ذكر ان الغالبية العظمى من التحدث تتم اثناء القيادة محذرا من خطورة استعمال الهاتف اثناء القيادة.هذا وتندرج تحت مبادرة صاحي حملات اخرى منها «سناب شات».

المضف: تفكيك المركزية سبيل لحل المشكلة المرورية

قالت عضو المجلس البلدي السابق م. أشواق المضف في تصريح لـ «الأنباء» ان الهدف من وجود قنوات التواصل الاجتماعي هو خدمة الإنسان، مشيرة الى انها اليوم أصبحت أداة لقتل الإنسان، واصفة ذلك بأنه كارثة توجب وجود توعية وتوجيه لكيفية حسن استخدام هذه الوسائل والعمل لإيجاد بدائل لها.

وأضافت المضف ان الأبناء يتأثرون مباشرة من سوء استخدام آبائهم لهواتفهم النقالة.

وقالت ان الازمة حقيقية لأنها تؤدي الى قتل أرواح،مستدلة على ذلك ببعض الاحصائيات التي تشير الى ان أعداد حالات حوادث السيارات بسبب وسائل التواصل الاجتماعي هي اضعاف حالات الوفاة الناتجة عن أسباب أخرى مثل جرائم المخدرات على سبيل المثال.

من جهة أخرى، علقت المضف على ما تشهده شوارع الكويت حاليا من ازدحامات طرق بشكل ملحوظ قائلة: طرق الكويت من افضل الطرق في العالم لكن المشكلة تكمن في «الاتجاه» أي وجود مركزية في توجه خط سير سكان الدولة، فلا بد من تفكيك هذه المركزية من خلال انتقال المواطنين الى السكن في المدن الجديدة التي انشأتها الحكومة شمال وجنوب الكويت شريطة ان تتضمن هذه المدن مراكز تجارية وحكومية.