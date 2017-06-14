كريم طارق

أكد رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام مهلهل المضف ان الجمعية هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني والتي تعنى بحماية الأموال والممتلكات العامة ونشر ثقافة الحفاظ على المال العام وتوعية أطياف المجتمع الكويتي بأهمية ذلك في مختلف الأوساط، لافتا إلى أن الجمعية تمارس أنشطتها التوعوية طوال العام مثل إقامة المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية في هذا الشأن ومن ضمنها إقامة مؤتمر بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد وجمعية الشفافية حول تحسين وضع ومؤشرات الكويت في المؤشرات الدولية، بالإضافة إلى العديد من الندوات التي تقيمها الجمعية باستمرار في الأوساط الطلابية بمدارس وزارة التربية.

جاء ذلك في تصريح صحافي له مساء أمس الأول على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامتها الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بالتعاون مع نادي الفكر القانوني التابع لجمعية المحامين الكويتية بفندق البلاج.

وتوجه المضف بأسمى التهاني والتبريكات لجموع الشعب الكويتي بمناسبة حلول الشهر الفضيل، مهنئا الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، متمنيا ان يكون هذا الشهر فرصة مناسبة لتتصافى فيه النفوس ويعم الأمن والسلام في جميع دولنا العربية والإسلامية لتبقى جميعا أشقاء لخدمة شعوبنا الخليجية والعربية، مشيرا إلى ان الغبقة الرمضانية هي عادة تراثية ورثها الشعب الكويتي من أجداده منذ القدم، مؤكدا على أن الشعب الكويتي دائما سباق إلى هذه العادة وإلى كل عمل خيري فيه تعاون وتجمع وألفة.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة الجمعية المحامين سالم شعبان على الأهداف السامية التي تسعى إليها الجمعية والرامية إلى توعية وتثقيف جموع الشعب الكويتي بأهمية الحفاظ على المال العام، مؤكدا ان الغبقة الرمضانية التي أقيمت اليوم تأتي في إطار العادات الاجتماعية الحميدة التي جبل عليها أهل الكويت منذ القدم، متمنيا ان يديم المولى عز وجل على الكويت شعبا وقيادة وحكومة الخير والأمن والسلام.

من جانبها، أشارت عضو مجلس إدارة نادي الفكر القانوني فرح العليوي إلى ان الهدف من الغبقة الرمضانية التي أقيمت بالتعاون مع نادي الفكر القانوني هو التعارف والتجمع وتبادل الأحاديث والنقاشات بهدف نشر الألفة والمودة بين مختلف أفراد الشعب الكويتي في هذه المناسبة الفضيلة، مشيرة إلى أن نادي الفكر القانوني هو نادي قانون يهدف إلى تعزيز ونشر الفكر والثقافة القانونية في الكويت، لافتا إلى النادي لا يكتفي بذلك فحسب إنما سعى في تلك المناسبة الفضيلة بتوزيع وجبات إفطار الصائم وذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية التي يقوم بها النادي.

من جهتها، أكدت عضو نادي الفكر القانوني مها خالد الفضلي ان النادي بصدد إقامة العديد من الفعاليات بعد شهر رمضان الكريم، معلنة أن النادي يفتح أبوابه لجميع الراغبين للانتساب له من القانونيين من جامعة الكويت وكلية القانون الكويتية العالمية.