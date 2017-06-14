عبدالله الراكان

أقامت شركة طاقات لإدارة المشاريع غبقتها الرمضانية في صالة الميلم بمنطقة العديلية بحضور عدد من النواب والشخصيات الذين قدموا التهاني إلى م.طارق الدرباس وعبدالله الهاجري.

وفي تصريح صحافي على هامش الغبقة، قال الشريك المؤسس في شركة «طاقات» والكاتب الصحافي الزميل م.طارق الدرباس ان مثل هذا التجمع يسهم في تعزيز اللحمة بين أبناء المجتمع، وبناء جسور من التواصل لما يخدم مختلف فئات المجتمع، لاسيما أن شركة طاقات مقبلة على تنظيم مجموعة من المشاريع الشبابية الطموحة سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، والتي من شأنها أن تعزز من مشاركة العمالة الوطنية من فئة الشباب في القطاع الخاص.