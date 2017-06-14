محمد راتب

كشف رئيس جمعية الجهراء التعاونية جزا العنتري انه تمت زيادة وديعة الجمعية 500 ألف دينار وفق الخطة المرسومة من قبل مجلس الإدارة لتعزيز ونهوض المركز المالي، حيث أصبح إجمالي الوديعة حاليا 4.5 ملايين دينار، وهو ما يعطي دلالات كبيرة على نجاح استراتيجية مجلس الإدارة وحرصه في المحافظة على أموال المساهمين وتنميتها بطرق مبتكرة.

وأوضح العنتري انه خلال شهر رمضان المبارك تم تنظيم العديد من الأنشطة من أبرزها مسابقة كرة القدم، ومسابقة حفظ القرآن الكريم، وحفل القرقيعان وايضا دعم احتياجات مساجد المنطقة.