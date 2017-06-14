محمد راتب

أكد رئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية قرطبة التعاونية مشعل الكوس أن حفل القرقيعان الذي جرى تنظيمه الأربعاء بالمنطقة شهد حضورا كبيرا من الأطفال وأولياء أمورهم، حيث تابع الجميع الأنشطة والفعاليات المصاحبة وشهدوا فرحة الأبناء بهذه المناسبة التراثية.

وأوضح في تصريح له أن القرقيعان عادة سنوية تقوم جمعية قرطبة بإحيائها عبر حفل خلال شهر رمضان المبارك يتم خلاله اقامة العديد من الفعاليات والألعاب الشعبية والعديد من الفقرات المسلية.



وأشار الكوس إلى أننا مستمرون في تنظيم الأنشطة الاجتماعية والفعاليات المتنوعة بين الحين والآخر.