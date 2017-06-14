أسامة أبوالسعود

كعادته كل عام على جمع الأحبة على مائدة الإفطار الرمضانية أقام رجل الأعمال المصري رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الإنماء الأهلية للتشييد والبناء عبدالمحسن أبوالحسن إفطارا رمضانيا بفندق الجميرا وسط حضور كبير من الديبلوماسيين ورجال الأعمال وأبناء الجالية المصرية في الكويت والأهل والأصدقاء.



وعلى هامش الإفطار كان اللقاء مع فضيلة العلامة د.أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق والذي قال في تصريح لـ «الأنباء» عن زيارته الحالية الكويت بلد الإنسانية والعمل الخيري بقيادة أمير الإنسانية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد انني سعدت أيما سعادة وأنا على أرض الكويت الشقيقة والحبيبة، وزادني غبطة وسرورا ما قام به صاحب السمو الأمير من خطوات موفقة في رأب الصدع الخليجي وجمع الكلمة.



وقد عهدنا في سموه هذه الخطوات المباركة، فسموه بحق حاز لقب زعيم الإنسانية وقائد العمل الإنساني، وأصبحت الكويت بجهوده الموفقة وجهود سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بهذه الخطى المباركة مركزا للعمل الإنساني.



وأنى طوّف الإنسان في هذا العالم وجد مساجد ومدارس ومعاهد قامت بها الكويت وأدت فيها الرسالة ببنائها وتشييدها ومد جسور التعاون بينها وبين سائر الدول العربية والإسلامية.



وأضاف ان هذا العمل الإنساني الذي تميزت به الكويت جعلها مركزا للعمل الإنساني بحق، وجعل قائد مسيرتها صاحب السمو الأمير قائدا للعمل الإنساني.



ونلاحظ مع هذه الأيام المباركة ان سموه قام بجهود موفقة لرأب الصدع وجمع الكلمة وتوحيد الصف.



ولا أملك إلا ان أرفع أكف الضراعة ان يبقيه الله ذخرا وان يمتع سموه بالصحة والعافية وان يحفظ الكويت حكومة وشعبا وان تظل واحة لكل القاصدين، ومركزا للعمل الإنساني لكل المحتاجين.



وعن رسالته للأمة العربية اليوم قال هاشم ان رسالتي للامة العربية ان تجمع كلمتها وتوحد صفها وأن تكون عونا للذين يعملون على الاستقرار والأمن والأمان ونبذ العنف والاضطهاد والإرهاب، فالقتلى والجرحى والدماء البريئة التي تراق كل يوم في دولنا العربية والإسلامية أمر يندى له الجبين.



وما كان هذا يصح بحال من الأحوال في بلاد فيها الجامعات الاسلامية وفيها الحرمان الشريفان والأزهر الشريف في مصر، فكان ينبغي ان تكون واحة للأمن والأمان والتقدم والازدهار، ولذلك فعلينا ان نوحد صفوفنا وان نجمع كلمتنا، وان نكون على قلب رجل واحد وندعو الله للجميع بالتوفيق.



استهداف الأزهروردا على سؤال حول من يستهدفون الأزهر الشريف ودوره في الأمة، قال هاشم اننا ندعو الله ان يهدي هؤلاء وأن يرشدهم الى طريق الصواب، لأن الذين عادوا علماء الإسلام أساءوا الى علمائه وقيمه وتعاليمه وقد تعرضنا نحن علماء الإسلام الى ضربات قاسية وتجريح وسب وقذف من هؤلاء الظالمين.



ونحن نستطيع ان نرفع هذا الأمر أمام القضاء، ولكننا سنرفعها للقضاء الإلهي ونشكو لله بثنا وحزننا والله خير شاهد وهو الذي يؤاخذ الناس بما علموا.



وعما أثير عن وجود خلاف بينه وبين شيخ الأزهر د.أحمد الطيب قال: «لا خلاف مع د.أحمد الطيب، وما زعمه البعض عن وجود خلاف مجرد افتراء ولا يوجد اي خلاف ولله الحمد».



وعن رسالته للجماعات التكفيرية التي تستهدف الجيش والشرطة في سيناء، قال هاشم انني أقول لهم: توبوا الى الله، وثوبوا الى رشدكم، واعلموا ان الله يؤاخذ على الإجرام في الدنيا قبل الآخرة.



وأخيرا عن الإفطار الرمضاني الذي يقيمه رجل الأعمال عبدالمحسن أبوالحسن وهذا الجمع الكبير من الحضور، قال فضيلته ان هذا اجتماع على طاعة الله وفي رحاب شهر رمضان المبارك، وفيه الألفة والوحدة وجمع الكلمة وندعو الله ان يتقبل منا ومنه ومن الجميع وان يعيد هذه الأيام على الأمة بالخير والسلام والاطمئنان والاستقرار.

أبوالحسن: ندعو الله أن يديم على الكويت ومصر نعمة الأمن

وجه رجل الأعمال المصري عبدالمحسن أبوالحسن الشكر لكل من لبى الدعوة بحضور هذا الإفطار الرمضاني، مؤكدا انه جمع كريم في شهر مبارك، داعيا الله ان يتقبل من الجميع صيامهم وأعمالهم الصالحة وان يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وأن يحفظ الشعب الكويتي الكريم من كل سوء.

ودعا أبوالحسن لمصر الغالية ان يحفظها الله من كل مكروه وسوء وان يجعلها واحة أمن وأمان واستقرار في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.