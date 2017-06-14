سعيا من بيت الزكاة لتسهيل خدماته على كل عملائه من محسنين ومستفيدين وحرصا منه على مواكبة كل تطور من شأنه أن ينعكس على أدائه ايجابيا، قام البيت بتهيئة وإعداد فريق مركز الاتصال المؤهل للرد على جميع الاستفسارات والأسئلة التي تخص الزكاة والصدقات وولائم الإفطار التي ترد من المستفيدين أو المحسنين وغيرهما، كما يستقبل المركز الملاحظات والشكاوى والاقتراحات التي ترد إلى المركز ومن ثم تحويلها إلى الجهات المعنية.

وفي هذا الصدد أشارت حياة محمد رئيس مركز الاتصال الى أن جهود مركز الاتصال في رمضان تتضاعف أضعافا عن أي شهر في السنة لأن في شهر رمضان تكثر فيه الاستفسارات والأسئلة عن الزكاة والصدقات، مبينة أن المركز استقبل في أول أسبوع من شهر رمضان ما يفوق 3696 مكالمة، مؤكدة أن موظفات المركز على أتم الاستعداد للرد على الاتصالات والاستفسارات.

وأعلنت حياة بأنه من ضمن الخطة التطويرية لمركز الاتصال سيتم قريبا إطلاق تطبيق الرد الآلي الذي يستطيع بواسطته المستفيدين متابعة لطلباتهم للمساعدات والقروض، كما يمكن للمحسنين متابعة كفالات الأيتام وغيرها من خلال الرد الآلي دون التحدث مع موظفات مركز الاتصال، إلا اذا رغب المتصل بذلك لمعرفة معلومة لم يستطع التعرف عليها وستكون الخدمة على مستوى عال من الدقة كما ستتم متابعة تطويرها بإذن الله.

وختاما بينت حياة أن مواعيد عمل مركز الاتصال 175 في شهر رمضان المبارك هي أثناء الفترة من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة و45 دقيقة مساء.