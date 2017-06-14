ذكرت لجنة زكاة الفحيحيل أنها تنفذ مشروع إفطار الصائم داخل وخارج الكويت بتوزيع نحو 13 ألف وجبة.

وأشارت اللجنة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث في العديد من الأحاديث الشريفة، على فضل إفطار الصائم، فعن زيد بن خالد الجهني، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء» ولهذا المشروع اهمية كبيرة لدى لجنة زكاة الفحيحيل، حيث انه يعمل على تحقيق مبدأ الأخوة في الإسلام، وكذلك يشعر فقراء المسلمين بان لهم اخوانا من أهل الخير يتذكرونهم، ويحرصون على التواصل معهم، علاوة على ان المشروع باب واسع لغفران الذنوب، وعتق الرقاب من النار، كما انه فيه اجر الصيام فطوبى لمن فطر صائما.

وسوف تقوم اللجنة بتنفيذ مشروع إفطار الصائم داخل الكويت حيث توزع 3 آلاف وجبة عبر العديد من الأفرع قيمة الوجبة دينار وربع، وكذلك في خارج الكويت ستوزع اللجنة 10 آلاف وجبة إفطار قيمة الوجبة نصف دينار عبر المكاتب المتواجدة في تلك الدول.

أهداف المشروع:

٭ كسب الأجر وابتغاء مرضاة الله تعالى.

٭ تحقيق مبدأ التكافل في المجتمع المسلم.

٭ إدخال السعادة على الفقراء وذوي الدخل المحدود.

كيفية المساهمة بالمشروع: قيمة التبرع للوجبة الواحدة (دينار وربع) داخل الكويت، بينما تبلغ القيمة نصف دينار للوجبة خارج الكويت.