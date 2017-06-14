أسامة أبوالسعود

أشاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد ناصر الجبري بالتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل تحقيق آمال وتطلعات المواطنين على كل الأصعدة.

وأكد الجبري أن التعديل الذي تم إقراره على القانون رقم 28/2011 بشأن بدلات ومكافآت المعلمين الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف يعد إنجازا جديدا يضاف لسجل مجلس الأمة ووزارة الأوقاف التي حملت على عاتقها هموم جميع العاملين في الوزارة.

وأضاف الجبري أن التعديل أمحى عبارة «أو ما يماثلها» الواردة في القانون المذكور قبل التعديل في إشارة إلى الوظائف الإشرافية التعليمية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فقد أفرد هذا القانون جدولا مستقلا للوظائف الإشرافية التعليمية ووظائف التوجيه، وكان هذا الأمر بمنزلة حلم لمعلمي وزارة الأوقاف تحقق، وزالت إشكالية عبارة أو ما يماثلها المشار إليها والتي كانت حجر عثرة أمام معلمي وزارة الأوقاف.

وقال الجبري: تعهدت في بداية تقلدي الحقيبة الوزارية برفع الظلم عن جميع العاملين في الوزارة وبجميع تخصصاتهم والسعي إلى إقرار أي قوانين أو تشريعات تصب في صالح العاملين وأوضاعهم المعيشية.

وبارك الوزير الجبري لمعلمي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اقرار التعديلات في كادرهم التعليمي والتي ستكون بلا شك حافزا لهم لمواصلة العطاء، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.