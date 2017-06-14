انطلقت يوم الأحد الماضي فعاليات الدورة الــثالــثة للمسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم وتجويده، التي تنظمها محافظة الأحمدي تحت شعار «الأحمدي غير في شهر الخير»، تحت رعاية المحافظ الشيخ فواز الخالد، وذلك في خمسة مساجد بمناطق مختلفة في المحافظة.

وفي هذا السياق، وجه مدير إدارة العلاقات الحكومية بالمحافظة وعضو اللجنة المنظمة للمسابقة حامد الإبراهيم الشكر للجهات المتعاونة في تنظيم ورعاية المسابقة هذا العام، خاصة إدارة قطاع المساجد بوزارة الأوقاف وإدارة مساجد الأحمدي، وشركة نفط الكويت وشركة المجموعة المشتركة، إضافة إلى الرعاة الإعلاميين صحف «الأنباء» و«السياسة» و«الجريدة» و«النهار» و«الكويتية»، لافتا إلى أن المسابقة هذا العام تحظى باهتمام كبير من قبل المحافظ والقائمين عليها والمحافظة، نظرا للنجاح الكبير الذي حققته خلال العامين الماضيين، مثمنا جهود الآباء والأبناء ومثابرتهم خلال شهر رمضان وحرصهم على المشاركة سنويا.

من جانبه، أشار المشرف العام على المسابقة حمود ناصر العامر الى انه بدأ استقبال المتسابقين بعد صلاة عصر الاحد الماضي في خمس مراكز قرآنية بمناطق ضاحية جابر العلي، ومدينة صباح الأحمد السكنية، وضاحية علي صباح السالم، والصباحية والفحيحيل، مشيرا إلى أن المسابقة تضم 4 لجان للشباب ولجنتين للفتيات تحت إشراف عدد من الأئمة والخطباء بوزارة الأوقاف من أصحاب الخبرة والكفاءة، اضافة الى عدد من المحفظات العاملات بالأترجة ودور القران بالمحافظة.

وقال العامر إن المسابقة هذا العام تضم وللمرة الأولى الفتيات بناء على توجيهات محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، منوها إلى أن المتسابق يختار بنفسه الجزء أو الأجزاء التي سيتم اختباره فيها عبر اجراء القرعة وليس عن طريق اللجنة، كما كان متبعا من قبل، وان كل اختيار يكون له بديل في نفس الورقة تيسيرا على المشاركين.



قامت جمعية النجاة الخيرية بتكريم مسؤول الملف الإنساني بوزارة الخارجية عــــبدالله إبراهيم الخبيزي لجهوده الطيبة في التنسيق والتعاون المشترك بين الجمعية والوزارة، بحضـــور السفير ناصر الصبيح وممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسات الخيرية بالكويت.

وفي هذا السياق أوضح نائب المدير العام بالنجاة الخيرية د. جابر الوندة - الذي قام بتسليم درع التكريم- أنه يتم باستمرار بحث سبل التعاون المشترك بين وزارة الخارجية وجمعية النجاة في كيفية تحويل الدعم والمساهمات المالية في إنشاء المشاريع والإشراف عليها، على أن يكون عن طريق وزارة الخارجية، وأن يكون هناك مزيد من التنسيق والمتابعة بين الجهتين والتواصل مع سفارات الكويت في الخارج.

وأكد الوندة أن التعاون مع وزارة الخارجية هو إبراز اسم الكويت وعملها الخيري على المستويين الحكومي والأهلي وتفعيل العلاقات بين الجمعية الخيرية والجهات المعنية في الدول ليكون تنفيذ المشاريع وفق النظم والقوانين المعمول بها في الداخل والخارج.

من جهته ثمن السفير ناصر الصبيح دور جمعية النجاة الخـــيرية وحرصها على التعاون والتنسيق الذي يحقق المصلحة العامة للعمل الخيري الكويــتي، وتمنى الصبيح أن يكون التنسيق والمتابعة مستمرين بين المؤسسات الخيرية ووزارة الخارجية عن طريق القنوات أو الجهات الرسمية، موضحا أن هذا التــعاون يجعل هـــناك مزيـــدا من الشفافية والثــــقة في المؤســـــسات الخيرية، وبينها وبين المتبرعين والمساهمين وكذلك كل الجهات المعنية.