قامت جمعية النجاة الخيرية بتكريم مسؤول الملف الإنساني بوزارة الخارجية عــــبدالله إبراهيم الخبيزي لجهوده الطيبة في التنسيق والتعاون المشترك بين الجمعية والوزارة، بحضـــور السفير ناصر الصبيح وممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسات الخيرية بالكويت.

وفي هذا السياق أوضح نائب المدير العام بالنجاة الخيرية د. جابر الوندة - الذي قام بتسليم درع التكريم- أنه يتم باستمرار بحث سبل التعاون المشترك بين وزارة الخارجية وجمعية النجاة في كيفية تحويل الدعم والمساهمات المالية في إنشاء المشاريع والإشراف عليها، على أن يكون عن طريق وزارة الخارجية، وأن يكون هناك مزيد من التنسيق والمتابعة بين الجهتين والتواصل مع سفارات الكويت في الخارج.

وأكد الوندة أن التعاون مع وزارة الخارجية هو إبراز اسم الكويت وعملها الخيري على المستويين الحكومي والأهلي وتفعيل العلاقات بين الجمعية الخيرية والجهات المعنية في الدول ليكون تنفيذ المشاريع وفق النظم والقوانين المعمول بها في الداخل والخارج.

من جهته ثمن السفير ناصر الصبيح دور جمعية النجاة الخـــيرية وحرصها على التعاون والتنسيق الذي يحقق المصلحة العامة للعمل الخيري الكويــتي، وتمنى الصبيح أن يكون التنسيق والمتابعة مستمرين بين المؤسسات الخيرية ووزارة الخارجية عن طريق القنوات أو الجهات الرسمية، موضحا أن هذا التــعاون يجعل هـــناك مزيـــدا من الشفافية والثــــقة في المؤســـــسات الخيرية، وبينها وبين المتبرعين والمساهمين وكذلك كل الجهات المعنية.