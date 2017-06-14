صرح مدير عام جمعية السلام للأعمال الخيرية والإنسانية د.نبيل العون بأن الجمعية بدأت حملتها في قافلة الخير الثامنة للأشقاء اللاجئين السوريين والمنطلقة من الجمهورية التركية بحضور وفد من المحسنين والمتبرعين والمتطوعين، وتهدف هذه القافلة إلى مساعدة الأشقاء السوريين وإعانتهم على ما تبقى من رمضان، وخصوصا في العشر الأواخر.

وأضاف أن الجمعية في قافلتها الثامنة أنهت تجهيز أكثر من 8 شاحنات من الطراز الكبير، حيث امتلأت عن بكرة أبيها بالطحين والسلال الغذائية متوجهة إلى الحدود السورية التركية لتوزيعها بالداخل السوري، وستشمل التوزيعات منطقة أورفا وغيرها من المناطق مستهدفين مئات الأسر التي تسكن العشوائيات والمخيمات العشوائية المختلفة.

وبين أن الجمعية ستقوم بعدة مشاريع مميزة في قافلتها الثامنة، حيث ستتم مساعدة أكثر من 2000 أسرة تقطن مستوطنات عشوائية ولا تصلها المساعدات بتاتا، وستتم مساعدتها عبر تقديم السلال الغذائية المختلفة والتي تعينهم على سبل الحياة وتخفف عليهم من صعابها خصوصا في هذا الجو القائظ والحار.

وذكر أن الجمعية تهدف إلى تمكين الأسر الفقيرة في الشتات السوري بتركيا وتأهيلهم لتعلم مهنة وحرفة، حيث ستقوم بوضع حجر الأساس لمشروع مجمع مشاغل خياطة بهدف خدمة الأسر السورية المختلفة من خلال تأسيس مشاغل للخياطة لتعليم المهتمات من ربات الأسر مهنة تعينهم على إعالة أنفسهم وأسرهم، ويتكون هذا المجمع من مجموعة مشاغل خياطة ويتألف من ثلاثة أدوار طاقته الإنتاجية السنوية نحو 500 ألف قطعة ملابس، وسيشغل أكثر من 1000 لاجئة.

وأردف بأن أعمال القافلة ستشمل مساعدة 300 يتيم من خلال تفطيرهم والإفطار معهم كما ستتم مساعدة عدد كبير من الأيتام وسيتم تقديم والسلال الغذائية لأسرهم المختلفة التي تكفي للفطور والسحور وتقديم القرقيعان والحلويات لهم، مشيرا الى أن الجمعية ستأخذ عددا كبيرا منهم إلى السوق التركي لشراء كسوة العيد لهم من أجل إدخال السرور على قلوبهم.

وبين د.نبيل العون أن الجمعية ستقوم بإنشاء مجموعتين من دورات المياه المختلفة في مخيم سليمان شاه التركي لسد العجز والنقص في هذه المرافق المهمة لحياة وصحة الإنسان وتخفيف صعوبة الحياة عنهم وتسهيل ممارسة أنشطتهم، مبينا أن كثير من الأنشطة ستشملها فعاليات هذه القافلة مقدار عدد الأسر التي ستستفيد من مساعدات هذه القافلة بأكثر من 30000 إلى 40 ألف أسرة.

وناشد في ختام تصريحه جمهور المتبرعين والمحسنين الكويتيين والمقيمين في الكويت دعم مشاريع الجمعية حيث ان للجمعية عدة مشاريع إغاثية تشمل عدة دول منها سورية واليمن وبورما وغيرها، حيث ستقوم الجمعية بإرسال تبرعات المحسنين إلى الناس الأشد حاجة والأكثر عوزا، معتبرا أن هذه الصدقات باب لدفع البلاء ودرء المخاطر عن النفس والمجتمع.