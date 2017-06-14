أعلن مراقب حلقات القرآن بنين مبادرة شؤون القرآن بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ناصر الكندري عن بدء الدورات الرمضانية بمقرأة الكويت الالكترونية التي تعمل بنظام التعلم عن بعد والتي أطلقتها الادارة لخدمة الراغبين في تعلم احكام التلاوة عبر وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة والتي توفر الوقت والجهد.



وكشف الكندري عن توفير المقرأة لمحبي القرآن في كل الدول دورتين قرآنيتين، الأولى لتصحيح تلاوة الفاتحة والزهراوين (البقرة وآل عمران) والثانية دورة الختمة القرآنية الرمضانية التي يتمكن فيها المشارك من ختم القرآن الكريم كاملا في رمضان تحت اشراف نخبة من المشايخ المتميزين العاملين بالمقرأة بنظام الحلقات الجماعية التي يقرأ فيها أو يتابع جميع المشاركين قراءة ورد لكل مشارك يصحح لهم فيها الشيخ المشرف القراءة ويشرح لهم الاحكام ويبين لهم الوقف والابتداء بجانب بعض اللطائف القرآنية ومعاني بعض الكلمات.



وبين الكندري ان الدورات الرمضانية التي تقيمها المقرأة يتابعها قراء من 23 دولة من مختلف بلدان العالم ويمنح المشارك في نهاية الدورات شهادة مشاركة وتقدم لهم بعض الهدايا القيمة.