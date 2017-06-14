دينكا: اجتماع شهري للمجلس بهدف تحفيز الأعضاء المقبلين على عمل جديد وتوجيههم

الربيعة: فعالية تعكس الصورة الإيجابية للمسلمين

باهي ابوالعلا

أقام مجلس الأعمال الأميركي حفل افطار امس الأول في فندق الميلينيوم على شرف خريجي الجامعات الأميركية من الكويتيين وذلك بهدف تعزيز نشاط المؤسسة الداعم للشركات الأميركية الناشطة في الكويت خاصة أن مجلس الأعمال الأميركي يعتبر مؤسسة غير ربحية ويتألف من الشركات الأميركية الكبرى والصغيرة ومتوسطة الحجم ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية البارزة سواء الأميركية او الكويتية.

وأكدت رئيسة مجلس الأعمال الأميركي د.جوليت دينكا في كلمة لها في بداية الحفل أن مجلس الأعمال الأميركي عادة ما يسعى الى تجميع الأعضاء الجدد له وتشجيع وتبادل الأفكار بين أعضائه والشركات الكويتية، حيث إن مجلس الأعمال الأميركي في الكويت يعتبر المنبر المعتمد للتجارة الاميركية بشكل عام وذلك من خلال دعم أعضائه.

وأوضحت دينكا ان خريجي الجامعات الأميركية من الكويتيين يهدفون الى الالتقاء بشكل دوري وذلك بهدف تبادل المنافع فيما بينهم وإقامة أعمال بينهم حيث ان العديد منهم بحكم دراسته في الجامعات الأميركية والعيش بها كان قد تعامل مع العديد من الشركات الأميركية مما يهيئ له بيئة جيدة لإعادة تلك العلاقات والسعي الى اعادة فتح منافذ جديدة للإعلام بحكم معرفته السابقة بالعديد من الشركات الأميركية وكيفية إدارة الأعمال.

ولفتت الى ان مجلس الأعمال الأميركي يقوم شهريا بعقد مثل تلك اللقاءات وذلك دائما لتحفيز الأعضاء المقبلين على عمل جديد اضافة الى محاولة تقديم النصائح لهم لكيفية إدارة أعمالهم وذلك بمساعدة من السفارة الأميركية في الكويت التي دائما ما تكون داعمة لجميع فعاليات المجلس وتقدم له كل الوسائل التي تساعده على تحقيق أهدافه.

بدوره، اعرب رئيس رابطة خريجي جامعة ميامي م.رياض الربيعة عن سعادته بتنظيم مجلس إدارة الأعمال الأميركي لمثل تلك الفعاليات حيث إنها تساهم في توثيق العلاقات بين الافراد والمؤسسات والشركات، مؤكدا ان تلك الفعاليات تعكس صورة ايجابية لجميع المسلمين خاصة أن البعض يحاول تشويه صورة الإسلام الحقيقية وهي التسامح والمحبة.