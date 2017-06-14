لميس بلال

اقيمت مساء امس الاول غبقة الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» في حديقة الشهيد عبدالوهاب العبدالرزاق بمنطقة القادسية وبحضور الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم.

وعلى هامش الغبقة قال كاظم: الغبقات عادة متأصلة في الشعب الكويتي واليوم انا سعيد بتلبية دعوة «رواسي» احدى جمعيات النفع العام النشطة في تفاعلها، ووجودنا اليوم دعم للجمعية ومشاركة المجتمع المدني في جميع انشطته، ونتمنى ان نكون متواصلين مع كل الجمعيات وهذه السنة اعجبت بمشاركة الجمعيات بين بعضها البعض.

من جانبها، قالت رئيسة الرابطة الوطنية للأمن الأسري غنيمة حبيب كرم كعادة الرابطة والتي اسست منذ 2011 نحن مستمرون في الاحتفال بالاعياد الوطنية والغبقات الرمضانية والتي تذكرنا بقيم المجتمع الكويتي وتزيد الترابط، وكل ما يتعلق بالأسرة نهتم به كونه احد اهداف الرابطة.

تخلل الحفل قرقيعان للاطفال المشاركين بطريقة كويتية تقليدية سعد بها الاطفال والاباء والامهات.