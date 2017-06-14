ندى أبو نصر

اقامت الجمعية الكويتية لأولياء امور المعاقين حفل قرقيعان لأبنائها بحضور رئيسة الجمعية رحاب بورسلي وأمينة السر هدى الخالدي ومشاركة من حملة «الكويت واحة خضراء» تحت مظلة الهيئة العامة للزراعة.



وتخلل الحفل العديـد من المسابقـات المستوحـــاة من تقاليـد وعـــادات أهل الكويت من اغــان وأهازيــج بحضور بو طبيلة، وبعض الفقـــرات من اداء ابنــاء الجمعيـــة اضافة الى المسابقـــات البيئيـــة التي شـارك فيها الكبار والصغــــار وتم توزيــع الجوائــز عليهم.



وأكدت أمين سر الجمعية هدى الخالدي ان حفل القرقيعان عادة سنوية تهدف إلى احياء الموروث الشعبي وتعريف ابنائنا على عادات وتقاليد مجتمعهم ودمجهم مع الاصحاء والمشاركة في جميع الأنشطة ليكون لديهم وعي ومعرفة بتراثهم وعاداتهم.

ومن جانبها، قالت المتطوعة في حملة «الكويت واحة خضراء» لحماية جون الكويت منى السعد: يهمنا ادخال البهجة والسرور في نفوس ابنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعريفهم بأهمية المحافظة على البيئة من خلال بعض المسابقات البيئية المختلفة.