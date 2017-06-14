ضمن مشروع إعادة تأهيل الشعاب المرجانية في جزيرة كبر والذي يقوم به معهد الكويت للأبحاث العلمية وبتمويل من شركة نفط الكويت، رصد فريق هذا المشروع بالتعاون مع مركز غوص النخيل كارثة دمار لبعض من الشعاب المرجانية في الجزيرة، وذلك باستخدام شباك الصيد، مما أدى إلى نفوق سلحفاة وأحياء البحرية فيها.

وقام فريق العمل المكون من د.شاكر الهزيم وعبدالرحمن يوسف من مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بالمعهد، وكل من الكابتن إسلام بسيوني، والكابتن يوسف عبدالرحمن من مركز غوص النخيل بإزالة الشباك وإنقاذ الشعاب المرجانية والأحياء في الجزيرة.

يذكر أن المعهد منذ العام 2014 قام بعمل مسوحات ميدانية ودراسة التيارات وكثافة الشعاب المرجانية وتحديد الفجوات المستحدثة بنظام المستعمرة من قبل رواد الجزيرة، وقد تم إنزال 20 مستعمرة اصطناعية تابعة لشركة نفط الكويت في موقعين كتجربة للمساهمة في تأهيل الشعاب المرجانية.