باشرت جمعية الهلال الأحمر بعملية توزيع الدفعة الثالثة من المساعدات الغذائية الخاصة بشهر رمضان على الاسر النازحة والمتعففة في محافظة البصرة.

وقال القنصل الكويتي العام في البصرة يوسف الصباغ في بيان ان عملية التوزيع كانت باشراف القنصلية الكويتية في المحافظة وتأتي استكمالا لحملة «الكويت بجانبكم» مضيفا ان عدد السلال الغذائية بلغ 5000 سلة وستوزع على مدار اسبوع كامل لتغطي العوائل المحتاجة في نواحي البصرة.

من جهته اكد رئيس وفد الهلال الأحمر الى البصرة شملان عبدالرحيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان عملية التوزيع جاءت بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر العراقية بالمحافظة وشملت في يومها الأول 252 عائلة في ناحية السيبة جنوب البصرة وسيتم توزيع باقي الوجبات خلال هذا الاسبوع.