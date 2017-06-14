عبدالحميد الخطيب

أطلقت الناشطة روان بن حسين مبادرتها الرامية الى توطيد العلاقات بين القانونيات الكويتيات «طالبات ومحاميات» وذلك خلال الغبقة التي اقامتها مساء الاحد في فندق الجميرا بقاعة السدو وحضرها العديد من شخصيات المجتمع والمحاميات وطالبات الحقوق.

وفي هذا الصدد قالت بن حسين في تصريح صحافي: «أطلقت مبادرة روان بن حسين للمحاماة» وهي مبادرة تواصل اجتماعي تطمح الى توطيد العلاقات بين القانونيات الكويتيات سواء الطالبات او المحاميات. وأعربت روان عن سعادتها بالحضور الكبير للغبقة وتفاعل العشرات من المحاميات وطالبات القانون مع المبادرة، مؤكدة على أهمية مثل تلك الفعاليات التي تهدف الى توطيد العلاقات وبث روح الهمة في نفوس الشباب وتحفيزهم على مد أواصر التعاون.