منحت «القمة العالمية لمجتمع المعلومات» جائزتها السنوية في مجال التعليم الإلكتروني إلى أستاذ علم اللغة الحاسوبي بجامعة الكويت د.صلاح الناجم.
وتسلم الناجم وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز «إنفورميشن إيج» لاستشارات تقنية المعلومات الجائزة من الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة هولين جاو في إطار أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات المنظم من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمتواصل من 12 الى 16 الجاري.نظام متقدم للبث الحي المرئي والشراكة الإلكترونية بين المتلقين.