برلين - كونا: أكدت القنصلية العامة للكويت بمدينة فرانكفورت الألمانية سلامة جميع الرعايا الكويتيين المتواجدين في مدينة ميونيخ بجنوبي المانيا حيث وقع حادث اطلاق نار. وقالت القنصلية العامة في بيان «نؤكد سلامة جميع المواطنين الكويتيين في ميونيخ عقب الحادث الذي وقع صباح امس الثلاثاء في احدى محطات مترو القطار وأدى الى اصابة اربعة اشخاص من بينهم شرطية». واضاف البيان ان «القنصلية العامة تتواصل بشكل دائم مع الجهات المختصة في ولاية (بافاريا) للاطمئنان على صحة وسلامة الرعايا الكويتيين». وناشدت القنصلية الرعايا الكويتيين بالاتصال فورا في حال الاستفسار او طلب المساعدة على الرقم (00496975937270) وكذلك في الحالات الطارئة الاتصال برقم (004915208001100) في خارج أوقات العمل الرسمية.