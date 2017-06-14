دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قيادات الداخلية إلى مزيد من الجهد والعطاء والمثابرة في الأداء نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب مضاعفة اليقظة والاستعداد.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن الشيخ خالد الجراح أكد خلال زيارة قام بها اول من امس الاثنين لمعسكر قوات الأمن الخاصة بمناسبة الشهر الفضيل أهمية الجوانب الإنسانية والاجتماعية التي تجسد عمق الروابط داخل المؤسسة الأمنية والتي تعد حافزا لبذل مزيد من العطاء.

واشاد الجراح بإخوانه وأبنائه من منتسبي قطاع الامن الخاص على جهودهم المخلصة والمتميزة والمستمرة خاصة في هذه الأيام المباركة.

وشدد على أن النجاحات التي تحققها المؤسسة الأمنية جاءت بتوفيق من المولى عز وجل ثم بالتوجيهات السديدة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الأمير وبفضل تعاون أبناء الكويت الكرام.

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات والشكر والتقدير إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «الذي يتابع باستمرار جهود وزارة الداخلية وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على دعمهم الدائم لرجال الأمن وتقديرهم لدورهم المخلص وتفانيهم في أداء المهام المنوطة».

من ناحيته، عاهد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري الشيخ خالد الجراح بأنه وجميع القيادات الأمنية ورجال الأمن ينفذون ويلتزمون بتوجيهاته لمواصلة النجاحات التي تحققت، معربا عن عميق امتنانه وتقديره للشيخ الجراح على حسن رعايته ودعمه المتواصل لأبنائه وإخوانه منتسبي وزارة الداخلية.

وكان في استقبال الشيخ خالد الجراح لدى وصوله معسكر القوات الخاصة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ ومدير عام الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة اللواء شكري النجار وقيادات قطاع الامن الخاص ومنتسبو الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة من ضباط وضباط صف وافراد.

وتناول الشيخ خالد الجراح طعام الإفطار مع إخوانه وأبنائه قيادات وضباط وضباط صف وأفراد الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة في جو اجتماعي تسوده مشاعر الأسرة الواحدة.

وأوضح البيان ان هذه الزيارة تهدف الى توثيق الروابط الاجتماعية كما انها تأتي مواكبة لهذه الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم ومواصلة للتقاليد التي أرستها القيادة العليا للمؤسسة الأمنية في دعم الروابط مع منتسبيها.

وحضر الافطار مدير عام الادارة العامة لمكتب الوزير اللواء علي الفارس ومدير عام الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني العميد عادل الحشاش.