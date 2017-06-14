لجنة التوظيف لديها قناعة بعدالة وشفافية معايير المفاضلة الحالية عند الترشيح للعمل بالجهات الحكومية

مريم بندق

يعكف ديوان الخدمة المدنية على وضع واعتماد آلية لتنفيذ مرسوم تعديل نظام الخدمة المدنية الذي أعطى الأفضلية والأولوية - بعد الكويتيين - لأبناء الكويتيات في التعيين بالوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية الذين يبلغ عددهم 20 ألفا تقريبا.

وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان لجنة شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية تواصل دراسة الضوابط القانونية والإدارية والتنظيمية لوضع آلية متكاملة لتسجيل أبناء الكويتيات عن طريق النظام الآلي للتوظيف المركزي للديوان - بشكل منفصل عن تسجيل الكويتيين - تمهيدا للإعلان عن موعد التسجيل.

وتضم اللجنة وكيل الديوان محمد الرومي، الوكلاء المساعدين للشؤون الإدارية والمالية بدر الحمد، والقانونية نهلة بن ناجي، والبعثات طارق الخالد، ومديري الإدارات للاختيار راتب التعريفان، الحاسب الآلي سبيكة الوقيان، العلاقات العامة جاسم الرويس.

وعما اذا كانت ستطبق الآلية والضوابط ذاتها عند تعيين أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين عند تعيين أبناء الكويتيات المتزوجات من غير محددي الجنسية، أجابت المصادر: ان المرسوم الخاص بأولوية تعيين أبناء الكويتيات من أب غير كويتي ينطبق أيضا على أبناء الكويتيات من غير محددي الجنسية مع مراعاة شروط شغل الوظيفة لكل منهم.

وأضافت المصادر: ان من أهم الضوابط ايضا الحصول على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم وعدم وجود كويتيين مسجلين في قوائم انتظار الوظيفة الحكومية في التخصص المراد تعيين أبناء الكويتيات فيه.

وعن معايير المفاضلة التي سيؤخذ بها بين المسجلين للتخصص ذاته عند الترشيح، أجابت المصادر: المعايير الحالية للمفاضلة المطبقة لترشيح الكويتيين معايير محددة وواضحة ومعلنة وحققت الشفافية المطلوبة وفي الوقت نفسه راعت الظروف الاجتماعية لمنتظري الترشح الى جانب ان النظام الآلي حقق العدالة والموضوعية وكل هذه العوامل تنظر لها اللجنة بكثير من الاهتمام.

وعن آلية الترشيح للتعيين في الجهة الحكومية وعما اذا كانت ستتم بحسب ترتيب التسجيل ام الحصول على ورقة ترشيح من الجهة المراد الترشح لها، اجابت المصادر: هناك وجهة نظر ترى ان ترتيب المسجلين ومن ثم الترشيح وفق معايير المفاضلة تضمن الموضوعية والعدالة بصورة كاملة، مستدركة: أما بالنسبة لإعطاء أولوية لمن يحصل على خطاب ترشيح من جهة أما فهو حتى الآن تحت الدراسة.