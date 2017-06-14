فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول أن وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع سيقوم بإجراء تعديل على الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والنقل البري وذلك من خلال تعديل مجلس إدارة الهيئة والمكون من جهات مختلفة وذلك بعد الاستقالات التي شهدها المجلس الحالي وكذلك تعديل الإدارات والقطاعات الأخرى التي تشملها الهيئة.



وأضاف أن هذا التعديل من المتوقع أن يكون بعد إجازة عيد الفطر السعيد، مؤكدا أنه جار حصر ممثلي الجهات المرشحين لضمهم لتشكيل المجلس الجديد إضافة إلى رئيس المجلس الحالي عبد اللطيف الدخيل ونائبه سعود النقي.

وكشف المصدر أن هذا التعديل سيكون بالتنسيق بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية.