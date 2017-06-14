أكدت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية أطلقت سراح طالب جامعي أمريكي كان محكوما عليه بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة على خلفية اتهامات تتعلق بسرقة ملصق دعاية سياسية في عام 2016.



وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في بيان له ان الطالب اوتو وارمبير "في طريقه الى الولايات المتحدة حيث سيتم جمع شمله مع اسرته" مشيرا إلى أن وزارته تواصل المناقشات مع كوريا الديمقراطية بشأن ثلاثة مواطنين أمريكيين آخرين يعتقد بأنهم اعتقلوا.



ويتزامن اطلاق سراح الطالب مع زيارة للنجم السابق بكرة السلة الأمريكية دنيس رودمان الذي التقى سابقا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون في بيونغ يانغ.



وتأتي هذه الرحلة وسط توترات كبيرة بين واشنطن وبيونغ يانغ وبعد اجراء نظام كوريا الشمالية سلسلة تجارب صاروخية ما دفع الأمم المتحدة لفرض مجموعة من العقوبات.