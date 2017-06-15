ليلى الشافعي

أعلن أمين سر جمعية المنابر القرآنية د.سعيد الأصبحي عن إطلاق الجمعية لحملتها «القرآن_بوجوده تبقى_الحياة»، لتكون رافدا مهما في ليالي العتق ومضاعفة الأجور وتنزل الرحمات وتحري ليلة القدر التي وصفها الله عز وجل بأنها خير من ألف شهر. وأوضح الأصبحي أنها حملة رمضانية لخدمة القرآن الكريم ونشر علومه ورعاية حفاظه، وذلك انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» يصب ريعها في العديد من المشاريع القرآنية مثل «أم الكتاب»، و«عالية القراءات»، و«وإرث الأنبياء»، و«مواهب القلوب لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة»، و«فطرة». وعن مجالات الحملة والمستفيدين منها، بين أنها تستهدف كفالة 6 معلمين لتصحيح قراءة سورة الفاتحة لمدة عام، إلى جانب تصحيح الفاتحة لـ 12000 مستفيد خلال عام وطباعة 10000 كتيب لتصحيح الفاتحة باللغة العربية والإنجليزية، وتشغيل 6 مراكز قرآنية موزعة على محافظات الكويت يستفيد منها أكثر من 500 طالب وطالبة، وإقامة دورات تخصصية في علم رسم المصحف وضبطه، ودورات الإسناد القرآني ليستفيد منها 24 حافظا وحافظة، واستضافة كبار العلماء والمقرئين، وطباعة الإصدارات العلمية والقرآنية المتميزة وتحقيق المخطوطات النادرة، وتسجيل الختمات القرآنية، وطباعة مصاحف بالروايات، وطباعة كتب علوم القرآن، وإقامة حلقات وورش تعليمية للصم، وتوفير مصحف الكتروني للمكفوفين، وطباعة مصحف بلغة الإشارة للصم، وإقامة دورات علمية وشرعية ومسابقات قرآنية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أدوات ووسائل تعليمية خاصة تناسب هذه الفئة، إلى جانب إنتاج فلاشات قرآنية تسهم في غرس القيم والأخلاق الإسلامية، وإنتاج فلاشات حول الإشارات العلمية في القرآن والإعجاز القرآني.

وأشار الأصبحي إلى نجاح إعلان الحملة في استقطاب المشاهدين والمتابعين على قناة اليوتيوب الخاصة بالجمعية، في تجسيد معنى القرآن في حياتنا، والتنبيه إلى أهميته في حياتنا كونه حرز الأمة من الفتن والشرور، وضمان بقائها، الذي إذا رفع تكالبت عليها المصائب، وان القلوب المؤمنة النقية سرعان ما تستجيب لنداء الوحي وتسارع إلى فتح مغاليق قلوبها للقرآن وتدبره. ودعا عموم المحسنين والمحسنات في هذا الشهر الفضيل إلى المساهمة في الحملة لدعم هذه المشاريع القرآنية والتعليمية التي تسهم بشكل فاعل في تحفيظ أبناء المسلمين كتاب الله العظيم وكفالة محفظي ومعلمي القرآن ونشر القيم القرآنية الموجهة إلى جميع شرائح المجتمع.