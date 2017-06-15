حث مدير إدارة الموارد والتسويق بجمعية النجاة الخيرية عمر الثويني أهل الخير والمحسنين في الكويت على المشاركة في تنفيذ وتشييد المراكز الإسلامية كونها واحدة من أهم الأعمال الإنشائية التي تقوم بها الجمعية ويستفيد منها آلاف الطلاب، لافتا الى أن الجمعية توفر لهم من خلالها تعلم العلوم الشرعية وحفظ القرآن الكريم، وتحافظ على هويتهم الإسلامية.

وأضاف الثويني: نفذت الجمعية خلال العام الماضي 23 مركزا إسلاميا في العديد من الدول الخارجية، حيث تهدف المراكز إلى توفير محاضن تعليمية وتربوية ودينية، فنقوم بتعليم الطلاب العلوم الشرعية والدنيوية ونغرس في نفوسهم حب العلم ونشحذ هممهم ليكونوا طاقات فاعلة تساهم في تقدم ونهضة مجتمعاتهم ورفعة أمتهم الإسلامية، فمن خلال عملنا الخيري الممتد لعشرات السنين خلصنا إلى أن الاستثمار أفضله في الإنسان، لذا تهتم جمعية النجاة الخيرية ببناء الإنسان وتطويره الذي بدوره يشيد البنيان. وتابع: ويضم مشروع المركز الإسلامي مدرسة ومسجدا ومحلات وقفية ينفق من ريعها على احتياجات المركز، كذلك يضم أماكن ترفيهية للطلاب ويوجد أماكن إقامة خاصة بأعضاء هيئة التدريس، ونوفر للطلاب بيئة تعليمية جاذبة، حيث نختار إدارة مميزة تشرف على هذه المراكز ونقوم بزيارتهم وتكريم الطلاب المتميزين منهم وإقامة الاحتفالات المميزة لهم.