الزكاة فريضة مقاصدها إغناء الفقراء وذوي الحاجات، إغناء يستأصل شأفة العوز من حياتهم ويقدرهم على أن ينهضوا وحدهم، هي حق للفقراء في أموال الأغنياء، ليس فيها أي من معاني التفضل والامتنان، وليست إحسانا اختياريا، إنما فريضة تتمتع بأعلى درجات الإلزام الخلقي والشرعي.

ومن هنا جاء التنافس بين اللجان والمؤسسات الخيرية في طرح وتنظيم «مشاريع الزكاة والصدقات»، ولجنة زكاة الفحيحيل واحدة من اللجان التابعة لجمعية النجاة الخيرية وتفخر بأن يكون لديها هذا المشروع تتنافس فيه مع شركائها في الخير، حتى تكون جسر تواصل بين أهل الخير الفاعلين للزكاة وأصحاب المصارف المستحقين لها. ويستفيد من هذا المشروع قرابة 3000 أسرة داخل وخارج الكويت من أبواب الزكاة ومصارفها الثمانية، ويهدف المشروع إلى: الاهتمام بتفعيل الركن الثالث في ديننا الحنيف، تحقيق التكافل بين أغنياء المسلمين وفقرائهم، إبراز الجانب الإنساني للمجتمع الكويتي المسلم، سد حاجة المحتاجين، ومساعدة الفقراء في معيشتهم.

ويمكن للمتبرع تخصيص المبلغ الذي يراه مناسبا من زكاة أمواله لصالح هذا المشروع في المصرف الذي يريده، أو المساهمة على حساب رقم: 23922260 - 23923672 - 90028343 - 98855495 أو عبر الموقع الإلكتروني www.zakatalfahaheel.com.kw