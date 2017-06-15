العتيبي: حريصون على استقطاب أصحاب الأصوات المتميزة

اسامة ابو السعود

قام كيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المساعد لقطاع المساجد د. وليد الشعيب، ووكيل الشؤون الادارية والمالية م.بدر العتيبي بزيارة الى مركز الزبن الرمضاني بمنطقة عبدالله المبارك والتابع لادارة مساجد محافظة الفروانية.

وخلال الزيارة قال د.وليد الشعيب ان مركز الزبن يعد احد المراكز الرمضانية البالغ عددها ٢٦ مركزا في جميع المحافظات، موضحا ان الاستعدادات التي نراها اليوم في المراكز الرمضانية بدأت منذ وقت طويل وقبل شهر رمضان حتى تكون قادرة على استقبال الاعداد المتزايدة من المصلين خلال ليالي شهر رمضان في صلاتي التراويح والقيام، لافتا الى ان وزارة الأوقاف جهزت ٣٥ معتكفا رمضانيا والتى تقوم باعداد وجبات الفطور والسحور للمعتكفين فيها.

واشاد الشعيب بالدور الذي تقدمه ادارة مساجد الفروانية والتى تميزت بدقة التنظيم لهذه الليالي المباركة كما عودتنا في كل عام، فالقائمون على العمل في ادارة الفروانية يواصلون الليل بالنهار لخدمة المصلين.

ومن جانبه قال م. بدر العتيبي: ان وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تستعد لهذه الليالي المباركة لاستقبال اعداد المصلين المتزايدة وتوفير جميع سبل الراحة والطمأنينة والخدمات لهم. واضاف: توجد جهات مشاركة مع وزارة الاوقاف في تنظيم هذه الليال المباركة كوزارتي الداخلية والصحة والادارة العامة للاطفاء وذلك تحسبا لاي طارئ أما بالنسبه لـ «الاوقاف» فتحرص على استقطاب القراء اصحاب الاصوات المتميزة ناهيك عن الجوانب التثقيفيه والشرعية من خلال اقامة الدروس والمحاضرات وحلقات تحفيظ القران الكريم. وفي نهاية الزيارة قام رئيس مركز الرمضاني سامي العنزي بتقديم درع تذكارية باسم الادارة الى د.وليد الشعيب لدعمه اللامحدود لفرق المراكز الرمضانية في ادارة مساجد الفروانية، ودرع أخرى الى م.بدر العتيبي لدعمه فريق العمل والتوجيهات المستمرة التي تدعم تصدر إدارة مساجد محافظة الفروانية للعمل المؤسسي في وزارة الأوقاف.