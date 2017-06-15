الدسم: حريصون على المساهمة في دفع مسيرة التقدم والبناء في المجتمع

تسلم بيت الزكاة زكاة جمعية خيطان التعاونية عن العام 2016 والبالغ قدرها 53677 دينارا، وجرى تسليم شيك بالمبلغ أثناء زيارة

وفد من الجمعية لبيت الزكاة ضم كلا من نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية حسين الدسم، وعضو مجلس الإدارة جراح العتيبي، وأمين الصندوق ناصر العتيبي، ورئيس لجنة الخدمات فهد الحمدان، ومدير العلاقات العامة محمد العنزي، وسكرتير مجلس الإدارة طارق الظفيري، وموظف العلاقات العامة أحمد العنزي.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى المقر الرئيسي لبيت الزكاة في منطقة جنوب السرة نائب مدير عام البيت للخدمات الاجتماعية بالوكالة مدير إدارة النشاط الخارجي عادل الجري، ومدير إدارة تنمية الموارد نايف الجيماز، ومراقب خدمات المتبرعين جاسم الشيخ، ورئيس قسم خدمة الشركات أبرار الياسين.

وأعرب وفد جمعية خيطان التعاونية عن اعتزازه وتقديره للدور البناء الذي يقوم به بيت الزكاة في خدمة فريضة الزكاة وتفعيل دورها في المجتمع من خلال عطائه المشهود، داعيا للبيت بدوام التوفيق والسداد.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية حسين الدسم إن دعم بيت الزكاة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية لخدمة الوطن والمواطنين، والمساهمة في دفع مسيرة التقدم والبناء في المجتمع الكويتي، تجسيدا للأهداف السامية التي تضمنها قانون العمل في الجمعيات التعاونية.

ودعا الدسم باقي مجالس إدارات الجمعيات التعاونية للمبادرة بإخراج زكواتها التي من شأنها دعم وتفعيل مسيرة العمل الخيري في المجتمع.

من جهته أعرب نائب مدير عام البيت للخدمات الاجتماعية بالوكالة مدير إدارة النشاط الخارجي عادل الجري عن بالغ شكره وتقديره لجمعية خيطان التعاونية على دعمها للبيت بإخراج زكواتها، مما يمكن البيت من تحقيق دوره وأهدافه في رعاية الأسر التي يكفلها داخل الكويت، وتوفير متطلبات العيش الكريم لها وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وفي ختام الزيارة قدم الجري لنائب رئيس مجلس إدارة الجمعية هدية تذكارية نيابة عن بيت الزكاة، تقديرا لدورها ومساهمتها في أداء زكاتها لدعم بيت الزكاة ومشاريعه الخيرية.