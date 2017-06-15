أسامة أبو السعود

أعلن مدير إدارة التأهيل والتقويم في وزارة الأوقـاف د. ناصر العجمي أن الادارة ستقيم لنزلاء «منتصف الطريق» المتعافين من الإدمان معتكفا رمضانيا يوم الجمعة المقبل بالتعاون مع إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير.

وقال العجمي في تصريح صحافي ان الادارة حرصت على إقامة برنامج توعوي متكامل للمتعافين من الإدمان المشاركين في المعتكف الرمضاني والبالغ عددهم 37 شخصا حتى الآن والذي اشتمل على العديد من البرامج التربوية والمحاضرات التوعوية والخواطر الإيمانية والأنشطة والبرامج الثقافية وجلسات الاستماع بالإضافة إلى توفير كل المتطلبات الأخرى والتي تساعدهم على المشاركة في المعتكف. وأوضح أن المعتكف سيستمر خلال العشر الأواخر من رمضان وذلك بهدف توفير الأجواء الإيمانية للمتعافين من الإدمان حتى يستكملوا برنامجهم التوعوي والتثقيفي المعد لهم.