رشيد الفعم

أكد النائب والوزير السابق أحمد باقر ان الجميع يؤيدون الجهود التي يبذلها صاحب السمو الامير لرأب الصدع في البيت الخليجي.



وقال باقر في تصريح لـ«الأنباء» على هامش الغبقة الرمضانية التي اقامها التجمع الاسلامي السلفي بديوانه مساء امس الاول انه جرى خلال الغبقة تجاذب اطراف الحديث حول قضايا الساعة وكان اهمها الخلاف الخليجي الحالي وتأييد جهود صاحب السمو الامير للخروج من الموقف الحالي الى الوفاق والاتفاق بين دول مجلس التعاون.



واصفا الاجواء التي سادت الغبقة بأنها اجواء رمضانية طيبة التقينا فيها بعدد كبير من الاخوة من مختلف مناطق الكويت.



واضاف: تناولنا بالحديث الوضع الداخلي وقضايا مجلس الامة وكان من ابرز الضيوف نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري حيث كان رئيس المجلس يؤدي العمرة، كما شرفنا بالحضور بالاضافة الى اعضاء التجمع كل من وزير المالية انس الصالح وبدر الحميضي وجاسم المضف وعبدالعزيز الابراهيم ومحمد الصقر ود. حمد المطر وعمار العجمي وعدد غفير من المواطنين.



واضاف «تلقينا التهاني من سمو رئيس مجلس الوزراء وبعض الاخوة الوزراء والنواب والمسؤولين وفي الختام نسأل الله تعالى ان تستمر نعم الامن والاستقرار والخير على الكويت واهلها والحمد لله رب العالمين».