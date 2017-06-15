أسامة دياب

أكد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى البلاد السفير كارلفريد برغنير قوة ومتانة العلاقات الألمانية- الكويتية في مختلف مجالات التعاون، لافتا إلى حرص القيادة السياسية في البلدين على تطوير العلاقات الثنائية وخاصة على الصعيد الاقتصادي، مع وجود فرص استثمارية كبيرة في ألمانيا للمستثمرين الكويتيين في القطاع العقاري.

وكشف برغنير، في تصريحات للصحافيين على هامش حفل الإفطار الذي أقامته السفارة على شرف مجموعة من الإعلاميين، عن أنه التقى عددا من رجال الأعمال الألمان في دبي مؤخرا، لافتا إلى أن السفارة بصدد ترتيب زيارة لهم إلى الكويت حرصا على دعم وتعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين من خلال زيادة عدد الطلاب الكويتيين الدارسين في ألمانيا.

وعن الأزمة الخليجية، أشار السفير الألماني إلى أن بلاده تدعم وبشدة جهود ومساعي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في تحقيق المصالحة، وهو ما أكده وزير الخارجية الألماني في لقائه مع نظيره القطري، كما أن وزير خارجية بلاده تحدث مع الشيخ صباح الخالد لتبادل الرأي والمشورة والتعبير عن مدى احترام ألمانيا لجهود الكويت في هذا الصدد ومساندتها لها، معربا عن أمله في أن تتكلل هذه المساعي بالنجاح والوصول إلى حوار مباشر بين مختلف الأطراف، خصوصا أن هذا الوضع لن يفيد الجميع.



وردا على سؤال حول مدى تأثير الخلافات الخليجية على أمن منطقة الخليج وسلامتها، قال إن الخلافات الخليجية لن تؤثر على دول «التعاون» والمنطقة فقط، لكن ستمس أيضا مصالح المواطنين الأجانب من الأميركيين والأوروبيين فيها، كما ستمس التجارة والاقتصاد وأمن واستقرار المنطقة، مكررا دعوته إلى جميع الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات ومحاولة إيجاد حل لهذه الأزمة من دون أي تدخلات خارجية.

ونفى برغنير أن تكون سفارة بلاده قد وجهت أي تحذيرات لرعاياها بخصوص تهديدات محتملة في الكويت، مشيرا إلى أنهم يراقبون الوضع عن قرب ولا يوجد أي تأثيرات سلبية على الكويت جراء الأزمة الخليجية سواء اقتصاديا أو على صعيد النقل الجوي، فأجواء الكويت مفتوحة ولذلك لا يوجد ما يحذرون مواطنيهم منه.

وردا على سؤال حول وجود نوايا ألمانية لإقامة قاعدة عسكرية في المنطقة، أوضح برغنير أنه لا نية لبلاده لإقامة قواعد عسكرية في المنطقة في الوقت الحالي، خصوصا أن بلاده جزء من التحالف الدولي لمكافحة داعش، كما أن لديهم 8 جنود ألمان في قاعدة عريفجان في الكويت، فضلا عن وجود قوات ألمانية في قاعدة أنجرليك في تركيا والتي ستنتقل إلى الأزرق في الأردن وهذا يعني التواجد العسكري الألماني في المنطقة.

وعن موعد زيارة وزير خارجية ألمانيا إلى الكويت لافتتاح سفارة بلاده فيها، قال نأمل أن نفتتح السفارتين الألمانية والفرنسية بحضور وزيري خارجية البلدين كما هو مخطط له كون السفارتين يجمعهما مبنى واحد، لافتا إلى أن تأجيل الافتتاح كان تارة بسبب الانتخابات الفرنسية، كما أن لدينا انتخابات في سبتمبر المقبل، معربا عن أمله في أن تكون الزيارة قبل نهاية هذا العام كما هو مخطط لافتتاح السفارتين.

وفيما يتعلق بانسحاب الولايات المتحدة الأميركية من معاهدة التغير المناخي، أعرب عن أسفه تجاه هذه الخطوة، حيث كان من الممكن أن تكون هذه المعاهدة أقوى مع وجود الولايات المتحدة الأميركية، لافتا إلى أن التغيرات المناخية أزمة حقيقية ولذلك سنستمر في العمل والتعاون مع كل الدول المعنية بذلك لمواجهتها، متمنيا أن تقوم الولايات المتحدة بمراجعة هذا القرار.



وعن الأحداث الإرهابية التي استهدفت طهران أخيرا، قال إننا نعبر عن خالص تعازينا لأسر الضحايا والحكومة الإيرانية، مشددا على أن ألمانيا تدين الإرهاب في أي مكان فلا يوجد أي مبرر لإراقة الدماء في العالم، مشيرا إلى أهمية التواصل والحوار مع إيران في حال أردنا أن نغير الواقع، حيث إن هناك بعض السياسات الإيرانية التي لا ترضى عنها ألمانيا مثل الشكوك حول برنامجها النووي ودعمها لفصائل في لبنان وسورية ولكن يظل الحوار ضرورة حتمية.