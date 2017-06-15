الكريوين: حملة غير مهنية بدأت تُشن على المحاماة والمحامين

عبدالكريم أحمد

أكد رئيس جمعية المحامين المحامي ناصر الكريوين أن مجلس إدارة الجمعية والمحامين يعملون في بوتقة واحدة لرفعة شأن المهنة بالتعاون مع السلطة القضائية والأجهزة المعنية بوزارة العدل ومؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال إقامة الجمعية لغبقة رمضانية مساء أول من أمس على شرف اتحاد الإعلام الإلكتروني وعدد من الإعلاميين، وذكر الكريوين أن هناك حملة غير مهنية بدأت خلال الفترة الأخيرة تشن على مهنة المحاماة وعلى مجلس إدارة الجمعية بدعوى الأخطاء المهنية، مضيفا أن هذا غير صحيح وأن الجمعية تقف مع المهنة وأن أي محام يخطئ يعاقب وفقا لقانون تنظيم المهنة.



ورأى الكريوين أن هناك من يتعاملون مع المهنة بازدراء منذ سنوات، مشددا على أن الجمعية ستقف دفاعا عن المهنة وستقر مع ما يحميها وسيكون لها دور في ذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من خلال متابعة القوانين المقدمة للسلطة التشريعية لحماية المهنة والحفاظ على هيبتها وكرامة أعضائها.



وعرج الكريوين إلى الحديث عن اتحاد الإعلام الإلكتروني، مبينا أن الجمعية استضافت رئيس وأعضاء الاتحاد للتعارف ولتهنئتهم على تدشين الاتحاد بالإضافة إلى وضع وإنشاء برامج وأهداف مشتركة وذلك ضمن خطط الجمعية في الربع الأخير من عمل مجلس إدارتها.

بدوره، قال رئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني فيصل الصواغ إن الاتحاد أقر تعاونا مشتركا مع مجلس إدارة جمعية المحامين لتبادل الخبرات القانونية والإعلامية بين الجانبين بما يخدم الصالح العام.