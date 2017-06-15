محمد الجلاهمة
علمت «الأنباء» أن الحرس الوطني سيشهد قبل حلول عيد الفطر ترقيات موسعة لمنتسبيه من ضباط وضباط صف وأفراد.
وذكرت مصادر عسكرية مطلعة أن ترقيات الضباط ستكون للمستحقين للترقية إلى رتب عقيد ومقدم ورائد ونقيب وملازم أول.
وأشارت إلى أن ترقيات ضباط الصف ستكون إلى رتب وكيل أول ضابط ووكيل ورقيب أول ورقيب وعريف ووكيل عريف.
على صعيد آخر، أبلغ مصدر أمني «الأنباء» أن كشوفات بترقيات عمداء وتعيين أولوية كوكلاء في الداخلية قيد الاعتماد قريبا عقب رفع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أسماءهم للاعتماد من قبل مجلس الوزراء.