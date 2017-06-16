دشنت حملة (الكويت إلى جانبكم) مشاريع السلة الغذائية والوجبات الجاهزة والإفطارات الرمضانية فــي محاــفظــات حضــرمــوت ولحـج وتعز اليمنية حيث تم توزيع اكثــر مــن 1100 سلــة غذائية و2000 وجبة.

وأشاد المشرف العام للمشاريع في حملة (الكويت إلى جانبكم) بحضرموت محمد باحارثه في تصريح صحافي بالدور الكبير التي تقوم به الكويت في مساعدة الشعب اليمني الشقيق لتجاوز آثار الحرب من خلال تمويل المشاريع الاجتماعية والرمضانية خصوصا في ظل هذا الوضع الصعب الذي تمر به اليمن.Article [Full]:

وأوضح ان هذه المشاريع ضمن مشاريع رمضانية عدة في عموم المحافظات اليمنية الممولة من حملة (الكويت الى جانبكم) التي تستفيد منها العديد من الأسر الفقيرة والنازحة والمعدمة.

وفي محافظة لحج اليمنية دشنت حملة (الكويت الى جانبكم) مشروع توزيع السلة الغذائية ضمن المشاريع الرمضانية من مشاريع الإغاثة الدائمة في الجمهورية اليمنية.