أعلن رئيس لجنة الصيانة لشهر رمضان بإدارة مساجد محافظة الفروانية م.سلمان الظفيري عن استمرار نجاح خطة الصيانة لشهر رمضان المبارك حتى الآن في مساجد المحافظة لعدد 270 مسجدا تم توفير جميع أعمال الصيانة اللازمة لها بواقع 540 زيارة ميدانية لأعمال الصيانة الدورية تم فيها تدارك جميع الأعمال في حينها، بالإضافة إلى التعامل مع بلاغات الصيانة السريعة عبر الخط الساخن ومن خلال فرق الصيانة المتكاملة لأعمال المدني والكهرباء والتكييف والصوتيات والمنتشرة في المراكز الرمضانية الثمانية وتغطي جميع المساجد الأخرى.

وقال الظفيري إن مراقبة شؤون الصيانة حرصت على تهيئة المساجد وتجهيزها قبل شهر رمضان المبارك والانتهاء من الأعمال الإنشائية والترميمات حتى نتيح للمصلين الأجواء المناسبة التي تعينهم على العبادة في هذا الشهر المبارك، مبينا أن المراقبة تسير وفق خطة الوزارة الاستراتيجية والأعمال حاليا تسير وفق آلية الخطة التشغيلية للعام المالي 2017-2018.

وبين أن إدارة مساجد محافظة الفروانية ستباشر بعد عطلة عيد الفطر المبارك مشاريعها الإنشائية واستكمال خطتها للربع الثاني من السنة المالية الحالية والتقييم الدوري لتلك الأعمال، لما تملكه من طاقات وخبرات هندسية تخدم بيوت الله.