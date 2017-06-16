أسامة أبو السعود

أعلن مدير إدارة التأهيل والتقويم في وزارة الأوقاف د.ناصر العجمي أن إدارة التأهيل والتقويم ستقيم لنزلاء منتصف الطريق من المتعافين من الإدمان معتكفا رمضانيا اليوم الجمعة بالتعاون مع إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير.

وقال العجمي في تصريح صحافي إن إدارة التأهيل التقويم حرصت على على إقامة برنامج توعوي متكامل للمتعافين من الإدمان المشاركين في المعتكف الرمضاني والبالغ عددهم 37 شخصا حتى الآن والذي شمل إعداد البرامج التربوية والمحاضرات التوعوية والخواطر الإيمانية والأنشطة والبرامج الثقافية وجلسات الاستماع بالإضافة إلى توفير كل المتطلبات الأخرى والتي تساعدهم على المشاركة في المعتكف.

وقال العجمي ان المعتكف سيستمر خلال العشر الأواخر من رمضان وذلك بهدف توفير الأجواء الإيمانية للمتعافين من الإدمان حتى يستكملوا برنامجهم التوعوي والتثقيفي المعد لهم. وأضاف العجمي ان إدارة التأهيل والتقويم تهدف إلى وضع وتنفيذ الخطط الكفيلة لرفع كفاءة المعلمين والمدربين وتقييم أدائها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة، وتنظيم الاحتفالات والبرامج والمسابقات الاجتماعية والثقافية والدينية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الأجهزة الإعلامية لتغطية أنشطة الإدارة والترويج لها بالتعاون مع الجهة المختصة بالوزارة.